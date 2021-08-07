Рейсы из Красноярска задержаны из-за дыма от якутских пожаров

Фото: Антон Никитин

Дым от якутских пожаров, который накрыл Красноярск 7 июля, стал причиной задержки самолётов из аэропорта Красноярск. Сотни пассажиров не смогли вылететь вовремя и теперь вынуждены находиться в ожидании отправки рейсов.

В аэропорту успокаивают: работу не поставят на стоп. Все непременно смогут вылететь.

Скрин: ЧП Красноярск

- Рейсы задерживаются, так как они поздно прилетели. Дым помешал некоторым приземлиться. Решение о посадке и вылете принимают непосредственно командиры экипажей. Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы аэропорт работал. Вопрос о закрытии сейчас не стоит,-отметили в пресс-службе воздушной гавани Красноярска.

Пассажирам самолётов стоит приготовиться к тому, что в салонах может присутствовать запах дыма. Об этом вчера рассказал журналист Антон Красовский, который отправился в Якутию на съемки нового выпуска своей программы. Красноярцам не впервой наблюдать дым из окна. Почти ежегодно ветер приносит его из соседних регионов, где полыхает тайга

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярск накрыло густым и едким дымом от якутских пожаров

Утро выходного дня началось для красноярцев не с кофе, а с серьезного задымления. Всему виной лесные пожары в Якутии. 5-6 августа дым из соседней республики дошел до северных районов края, а 7 августа появился в Красноярске. (подробнее)