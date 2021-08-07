Красноярск накрыло густым и едким дымом от якутских пожаров Фото: Антон НИКИТИН

Утро выходного дня началось для красноярцев не с кофе, а с серьезного задымления. Всему виной лесные пожары в Якутии. 5-6 августа дым из соседней республики дошел до северных районов края, а 7 августа появился в Красноярске.

Преображенский. Фото: Олеся Кузнецова

Первые намеки на задымление горожане почувствовали еще вечером 6 августа:

Вечером 6 августа. Ветлужанка Фото: Мария ЛЕНЦ

- В город дым пришёл. Я его даже сейчас вижу. И пахнет, - сообщила читательница накануне вечером.

Было-стало. Фото: krsk.news

А уже утром едкий дым заметили все. Красноярцы жалуются на плохое самочувствие и запах гари:

- Голова раскалывается, вышла выкинуть мусор и сразу слезы из глаз. Даже зимой не так ужасно все, - жалуется местная жительница.

И действительно. По данным портала IQair, на утро 7 августа Красноярск возглавил список самых загрязненных городов мира, обогнав Солт-Лэйк-Сити, Дубай, Дели, Лиму, Кабул и другие населенные пункты.

Скриншот IQair

Данные портала nebo.live

Показания датчиков экологов также красноречивы. Критический уровень загрязнения фиксируется на большей части города. Самая тяжелая ситуация на Взлетке, Копылова и в Черемушках. Когда это закончится – непонятно. Надежда лишь на погоду. Данные Среднесибирского УГМС таковы:

- 7 августа ночью в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.

Задымление сказалось и на работе аэропортов. Часть рейсов задерживается, а прилетающие самолеты отправляют в Абакан.

Фото: chp.kras

Официальные службы пока молчат. Режим «черного неба» не вводился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ситуация показывает, что природа меняется»: дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Аляски

По информации издания, на текущей неделе задымление было настолько сильным, что даже пилоты самолетов не могли выполнять свою работу. (подробнее)

«Мы просто хотим дышать, просто хотим жить»: как жители Якутии переживают лесные пожары

На 28 июля 2021 года в Якутии горит 1 360 609 гектаров леса, сообщают в региональном оперштабе. За сутки ликвидировано 12 пожаров, а локализовано 11. Наиболее тяжелая ситуация в 7 районах. (подробнее)

Бежать некуда: дым от якутских пожаров отравляет местных жителей и распространяется на другие регионы

То, что творится сейчас в Якутии нельзя назвать никак иначе, чем самая настоящая катастрофа. В данный момент на территории республики действуют сразу 208 природных пожаров. (подробнее)

Дым от якутских пожаров окутал Красноярский край

Все лето лесные пожары не дают покоя Якутии. При этом дым от сгоревшей тайги замечают и в других регионах. На этот раз он дошел до Красноярского края. (подробнее)