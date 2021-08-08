Из-за дыма от якутских пожаров в Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

Дым от якутских лесных пожаров дошел до Красноярска еще вечером 6 августа. А уже утром 7-го видимость из-за ядовитого тумана резко снизилась, а горожане начали жаловаться на плохое самочувствие. Кроме того, сильное задымление повлияло на работу аэропорта Красноярск.

На Годенко Фото: Юлия КОВАЛЬ

Роспотребнадзор начал мониторинговое исследование воздуха в городе, и его результаты оказались неутешительны. Концентрация опасных веществ превысила норму в разы:

- В г. Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 3,5 – 3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза, - передает ведомство.

Николаевская сопка Фото: Мария ЛЕНЦ

В итоге вечером 7 августа было принято решение ввести в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), более известный как режим «черного неба» первой степени опасности:

- С 17 часов 07 августа 2021 г. до 17 часов 10 августа 2021 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщает Среднесибирское УГМС.

Красноярское солнце Фото: ИВАНОВА Диана

По данным портала IQair, 7 августа Красноярск был самым загрязненным городом мира. 8-го же августа краевой центр продолжает возглавлять этот печальный рейтинг.

Скриншот портала IQair

Напомним, что последний раз режим НМУ в Красноярске вводился 12 июля на фоне сильнейшей жары. Всего за лето 2021 года режим «черного неба» вводился в Красноярске трижды.

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