Красноярск бьет мировые рекорды по загрязненности воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск возглавил мировой топ городов по загрязненности воздуха. Как сообщается на сайте IQAir, индекс качества воздуха в краевой столице составил 1041 единиц, что в 3,5 раза превышает все возможные критические отметки. Виной тому - принесенный ветром дым от лесных пожаров в Якутии.

— В Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 3,5 – 3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза, — сообщили в пресс-службе регионального Росподтребнадзора.

Красноярцы сравнивают сейчас свой город с Сайлент Хиллом. Все вокруг затянуто дымкой, стоит едкий неприятный запах. Люди не открывают окон в домах и машинах, многие предпочитают передвигаться по улице в масках.

Красноярцы сравнивают сейчас свой город с Сайлент Хиллом. Все вокруг затянуто дымкой, стоит едкий неприятный запах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пользователи в социальных сетях активно обсуждают происходящее и оставляют гневные комментарии под постами о дымке в надежде, что скоро все это закончится.

Тем временем, по последним оперативным данным от МЧС, на территории Республики Якутии действует 167 природных пожаров, за сутки ликвидировано 19 возгораний на общей площади свыше 185 тысяч гектар.