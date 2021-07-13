В Красноярске второй раз за июль ввели режим «черного неба»

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Не успел закончиться режим «черного неба», как его вновь вводят второй раз за месяц. Среднесибирское УГМС сообщает, что неблагоприятные метеорологические условия продержатся в Красноярске с 13 до 15 июля.

- Инспекторы Минэкологии края переходят на усиленный режим работы. Телефон горячей линии работает круглосуточно. На номер 8-800-20-11-116 можно сообщать обо всех нарушениям природоохранного законодательства. Дежурная группа и передвижная эколаборатория, которые также работают круглосуточно, оперативно выйдут на место с проверкой, - отмечают в правительстве края.

В период «черного неба» предприятия обязаны снижать нагрузку на атмосферный воздух.

Красноярцам напоминают, что с текущей экологической ситуацией можно ознакомиться на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды или в мобильном приложении Krasecology.

Информация с автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха обновляется каждые 20 минут.

В прошлый раз режим «черного неба» был введен 5 июля.