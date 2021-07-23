Последние новости Красноярска на 22 июля 2021: избиение медсестры за отказ делать ПЦР-тест, очередной коронавирусный антирекорд и самая глупая месть Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 22 июля 2021.

За отказ провести ПЦР-тест на ковид в Красноярске избили медсестру

В дежурную часть медик обратилась вечером 21 июля. Девушка рассказала сотрудникам полиции о том, что между ней и жильцами квартиры одного из домов на Судостроительной произошел конфликт. как итог, у медработницы ушибы, а у одной из участниц конфликта разбит смартфон. (подробнее)

Очередной антирекорд заболевших в Красноярском крае: за сутки коронавирус подтвердился у 506 жителей региона

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 506 человек. За все время в регионе зафиксировано 86 624 случая заражения COVID-19. Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 202 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 73 358 пациентов. (подробнее)

Самая глупая месть на свете: пешеход поругался и наказал водителя премиального «Лексуса»

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в МВД, отношения у водителя «Лексуса» и 22-летнего пешехода не заладились с самого начала, когда водитель чуть не задел его на «зебре». Мирно выяснить отношения и высказать друг другу претензии не получилось. (подробнее)

Мощь и грация даже «на пенсии»: в красноярском «Роевом Ручье» показали тренировку ягуара

Черный ягуар приехал в «Роев ручей» из цирка, и ловить рыбу пристрастился тут, находясь на заслуженной «цирковой» пенсии. (подробнее)

В Красноярске из-за пьяного водителя пострадал сотрудник ГИБДД

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада» для проверки документов. Когда работники госавтоинспекции подошли к машине, в этот момент на дороге появилась «Субару», которая врезалась в стоящую «Ладу» и задела полицейского. Водитель иномарки остался невредимым, чего не скажешь о сотруднике ГИБДД и водителе «Лады». (подробнее)