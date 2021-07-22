Мощь и грация даже «на пенсии»: в красноярском «Роевом Ручье» показали тренировку ягуара

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В Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» вовсю идут подготовительные тренировки животных к чемпионату по рыбной ловле. Как сообщают в зоопарке, соревноваться между собой будут белые медведи, выдры, пеликаны, цапли, пингвины, Тянь-Шанский медведь Памир, кот – рыболов Ева и ягуар Яго.

Изначально большую рыбалку планировалось провести еще в июле, но коронавирус внес изменения в планы парка, поэтому чемпионат пройдет немного позднее.

Каждый житель зоопарка, участвующий в ловле, опытный «спортсмен» - у всех есть свои секреты.

Черный ягура по кличке Яго, к примеру, не любит воду, но рыбалка – это святое. Нельзя поймать рыбу, не намочив лап, резиновые сапоги как всегда забыл. Но для Яго это не повод отказаться от хобби. Черный ягуар приехал в «Роев ручей» из цирка, и ловить рыбу пристрастился тут, находясь на заслуженной «цирковой» пенсии.