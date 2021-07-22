В Красноярске из-за пьяного водителя пострадал сотрудник ГИБДД

Фото: МВД

В Красноярске на улице Шахтеров произошло ДТП с двумя пострадавшими, одним из которых стал сотрудник ГИБДД. Как сообщили в полиции, авария произошла вечером 21 июля.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада» для проверки документов. Когда работники госавтоинспекции подошли к машине, в этот момент на дороге появилась «Субару», которая врезалась в стоящую «Ладу» и задела полицейского. Водитель иномарки остался невредимым, чего не скажешь о сотруднике ГИБДД и водителе «Лады». К счастью, мужчинам не потребовалась госпитализация, только осмотр врачей. Оба автомобиля после ДТП серьезно повреждены.

Автомобилиста на «Субару» задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Судя по всем признакам, мужчина был пьян, но от медицинского освидетельствования он отказался.

Водителю не понравилось, что его задержали и доставили в отдел полиции – он решил это исправить и начал буянить. Автомобилисту надели наручники, но это только еще больше распалило пьяного мужчину. Он кричал, оскорблял сотрудников, угрожал их зарезать и желал смерти.

В отношении пьяного водителя составлен административный протокол «Отказ от освидетельствования» и также решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчине не только был в нетрезвом состоянии, но и ранее лишен прав.