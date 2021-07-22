Самая глупая месть на свете: пешеход поругался и наказал водителя премиального «Лексуса»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Довольно дикий способ отомстить своему «обидчику» выбрал 22-летний житель Красноярска. Парня на пешеходе чуть не сбил автолюбитель, и он решил выместить злость на дорогущей иномарке водителя, чтобы уж точно сделать владельцу побольнее. Только вот не подумал, что в конечном итоге отвечать придется именно ему.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в МВД, отношения у водителя «Лексуса» и 22-летнего пешехода не заладились с самого начала, когда водитель чуть не задел его на «зебре». Мирно выяснить отношения и высказать друг другу претензии не получилось, вызывать ГИБДД без толку - ведь ничего не случилось, произошла короткая словесная разборка.

Спустя месяц после этого ЧП, пешеход увидел - тот самый «Лексус» стоит на парковке возле одного из домов в Свердловском районе В голове зародился план мщения (мысли об уголовной ответственности, к сожалению, эту голову не посетили).

Подумано-сделано. Парень принес на парковку бензин, облил капот машины и поджег. Огонь вспыхнул, мгновенно перекидываясь на другие части авто и разгораясь все сильнее. Зрелище «мстителю» понравилось – план удался.

Действительно, владелец был, мягко говоря, не в восторге от того, что стало с его дорогущей иномаркой. Но разбираться с поджигателем на эмоциях не стал, решил по-взрослому, через полицию.

«Мстителя» сотрудники МВД нашли довольно быстро – скорее всего, помогли камеры видеонаблюдения и случайные свидетели. Парня задержали и в его отношении завели уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Доказать вину удалось быстро, Свердловский суд вынес обвинительный приговор и назначил поджигателю 2 года лишения свободы условно. Также парень должен заплатить материальный ущерб владельцу «Лексуса» в размере 1 195 000 рублей.

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