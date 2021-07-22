За отказ провести ПЦР-тест на ковид в Красноярске избили медсестру

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В Красноярске мазок на коронавирус стал причиной серьезного конфликта между пациентами и медиком. Закончилось все довольно плачевно: медсестра получила телесные повреждения, а одна пациенток - разбитый телефон. Как сообщают в МВД, все обстоятельства скандала сейчас выясняются.

В дежурную часть медик обратилась вечером 21 июля. Девушка рассказала сотрудникам полиции о том, что между ней и жильцами квартиры одного из домов на Судостроительной произошел конфликт. Медсестра приехала к пациентам по работе, но визит неожиданно закончился дракой – как итог, у медработницы ушибы, а у одной из участниц конфликта разбит смартфон. Правоохранители выехали на место происшествия. Медсестру отправили на экспертизы, чтобы зафиксировать телесные повреждения и определить, как они появились и когда.

В Минздраве корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали, что медсестра пострадала из-за отказа нарушить установленный регламент. Сотрудница приехала брать тест у пациента с подозрением на ковид. Проживающие вместе с заболевшей, потребовали взять мазок и у них, но по правилам медик не должна была этого делать. Поэтому она отказала, за что сначала жильцы удерживали её в квартире, а затем ударили несколько раз.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и пытаются разобраться, кто прав, а кто виноват. Проводится доследственная проверка.

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