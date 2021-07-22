Очередной антирекорд заболевших в Красноярском крае: за сутки коронавирус подтвердился у 506 жителей региона

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 506 человек. За все время в регионе зафиксировано 86 624 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 202 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 73 358 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 19 человек. Общей сложности от болезни скончались 4258 красноярцев.

- На сегодня 50 282 человека под наблюдением врачей (+3 688 новых за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 991. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 3 163 026 (+14 272 за последние сутки). На 22.07 привито 1 компонентом - 542 599, 2 компонентами - 390 387., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.