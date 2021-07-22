Последние новости Красноярска на 21 июля 2021: атака гнуса, уголовное дело по ДТП с тремя погибшими и открытие четырех пляжей Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 21 июля 2021.

«Она будет ползать по тебе и забиваться во все щели»: север Красноярского края атаковали полчища гнуса

На севере Красноярского края началась самая настоящая атака насекомых. Гнус заполонил буквально все свободное пространство. Очень красноречивыми кадрами с «Комсомолкой» поделилась жительница Таймыра Ольга Александрова. (подробнее)

«Сбежала с места аварии»: водителю, допустившему ДТП с тремя погибшими в Красноярском крае, грозит до 7 лет колонии

Смертельная авария произошла утром 20 июля. «Лада Гранта» съехала с трассы и вылетела в кювет. Закончилось все трагедией. В аварии погибли три пассажирки - девушки в возрасте 18 лет, 21 года и 23 лет. Водитель же не пострадала и сразу же после ДТП сбежала с места аварийй. Ее уже установили. (подробнее)

В Красноярском крае для купания открыли еще 4 пляжа

В Красноярском крае открыли еще 4 пляжа, пригодных для отдыха и купания. Как сообщают в МЧС, Три из них расположены в Минусинском районе. Еще один пляж расположен в Ермаковском районе на пруду Мигнинском. (подробнее)

Ребенка-инвалида оставили без лекарства за 23 миллиона в Красноярском крае

В Красноярском крае ребенку-инвалиду не выдали дорогостоящее лекарство на сумму в 23 миллион рублей. От его употребления напрямую зависит жизнь четырехлетнего малыша. Ситуация изменилась только после того, как в дело вмешалась прокуратура. (подробнее)

В Красноярском крае детей снесло течением на надувном матрасе

Двое ребятишек оказались на реке Кан в том месте, где обычно сильное течение. Матрас начало сносить. Случайные свидетели этого увидели происходящее и поспешили вызвать специалистов. (подробнее)