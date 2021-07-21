В Красноярском крае детей снесло течением на надувном матрасе Фото: Мария ЛЕНЦ

Неподалеку от Зеленогорска детей на надувном матрасе снесло течением. Их вовремя успели спасти. Об этом сообщает краевое учреждение «Спасатель».

Двое ребятишек оказались на реке Кан в том месте, где обычно сильное течение. Матрас начало сносить. Случайные свидетели этого увидели происходящее и поспешили вызвать специалистов. Спасатели оперативно прибыли к месту бедствия и вытащили детей на берег.

Никто из школьников не пострадал. С ними провели разъяснительную беседу.

Ранее «Комсомолка» писала о 12-летнем ребенке, который утонул в Минусинской протоке. Расследованием его гибели занимаются следователи.