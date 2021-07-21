Ребенка-инвалида оставили без лекарства за 23 миллиона в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ребенку-инвалиду не выдали дорогостоящее лекарство на сумму в 23 миллион рублей. От его употребления напрямую зависит жизнь четырехлетнего малыша. Ситуация изменилась только после того, как в дело вмешалась прокуратура.

Как выяснилось, препарат не зарегистрирован на территории РФ и отсутствует в государственном реестре лекарственных средств, опыта его применения в краевых учреждениях не имеется. Именно этим объяснялся отказ в снабжении. Однако в ведомстве заявили: несмотря на это, лекарство должно закупаться за счет регионального бюджета.

- Министерство здравоохранения края не приняло достаточных мер к скорейшему обеспечению ребенка жизненно важным лекарственным препаратом. Прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения в июле 2021 года лекарственный препарат приобретен и поставлен в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина», где будет введен ребенку, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас малыш находится на лечении в Москве.

ВАЖНО!

При наличии сведений о фактах нарушений прав детей подобного рода граждане могут обращаться в прокуратуру края по телефонам горячей линии отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи 8 (923) 315-53-73, 222-45-47.