«Она будет ползать по тебе и забиваться во все щели»: север Красноярского края атаковали полчища гнуса

Фото: Ольга Александрова

На севере Красноярского края началась самая настоящая атака насекомых. Гнус заполонил буквально все свободное пространство - выехать на природу за пределы населенных пунктов невозможно без серьезной экипировки: москитной сетки, плотной одежды и перчаток. Очень красноречивыми кадрами с «Комсомолкой» поделилась жительница Таймыра Ольга Александрова. Она сейчас находится на берегу Енисея, примерно в 30 километрах от Дудинки.

Неподготовленного человека, не привычного к нашествию гнуса, видеоряд действительно может шокировать – миллионы насекомых, противный звенящий звук, вызывающий желание почесаться (а если в наушниках – так вообще полное погружение в атмосферу). Но больше всего удивляет спокойствие Ольги: на ней самый настоящий «живой ковер» из мошки, а она даже не реагирует и продолжает спокойненько показывать, как насекомые, облепляя, создают на ней вторые штаны. Жужжащие и мечтающие её съесть. Жутко.

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Оказалось, что для жителей севера Красноярского края нашествие гнуса в июле действительно привычное дело – там миллионы насекомых атакуют около двух недель, а затем наступает спад. В населенных пунктах, конечно же, гнуса всегда намного меньше, чем на природе. Но, по словам Ольги, в окрестностях Дудинки такая же ситуация, как и на природе.

- Честно говоря, я и не особо на неё внимания обращала, так как была в защитной одежде и перчатках. И видео эти поснимала буквально на ходу, без всяких подготовительных моментов, - рассказывает жительница севера. - Мошка, в отличии от комара, не может кусать с ходу, ей надо внедриться в кожу. Одежду она так же прокусить не может. Поэтому нужно правильно одеваться. Носки всегда натягивать поверх штанов, футболки и кофты заправлять в штаны. Ну и энцефалитки с сеткой для лица хорошо застёгивать, имею в виду замки. Короче, надо перекрыть мошке доступ к телу. И тогда она будет просто ползать по тебе, забиваться во все щели, но укусить не сможет.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

А что же животные?

Конечно, людям гораздо легче: экипировка, репелленты и вот мошка уже не может добраться до тела, залезть в уши и нос, укусить в глаз. Животным же приходится действительно туго – их защитить от нападения гнуса очень сложно. Да и опасно это – мошка с легкостью может забить дыхательные пути и просто убить.

- Любые животные, и домашние в том числе, от гнуса страдают очень сильно. Те же собаки наших соседей, которые всё лето живут на Енисее, в это время прячутся под домом. Там достаточно холодно, вечная мерзлота близко и всякое такое, поэтому гнуса почти нет. Хозяева им даже еду под дом ставят, - отмечает Ольга.

Такая же история происходит и в Якутии, где от нашествия мошкары олени и другие домашние животные гибнут десятками, а ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.

Напомним, что Республику Саха накануне также атаковал гнус - миллионы насекомых облепили людей и скот в степях, не давая им свободно передвигаться и дышать.

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