В Красноярском крае для купания открыли еще 4 пляжа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае открыли еще 4 пляжа, пригодных для отдыха и купания. Как сообщают в МЧС, Три из них расположены в Минусинском районе: на озере Вьюшково в районе детских оздоровительных лагерей «Солнечный-1» и «Солнечный-2» и на озере Карасево на территории оздоровительного лагеря «Заполярный». Еще один пляж расположен в Ермаковском районе на пруду Мигнинском.

Каждый пляж прошел все необходимые проверки – водолазы обследовали дно акватории, на территориях есть спасательные и медицинские пункты.

Напомним, что всего в Красноярском крае функционируют 12 пляжей, из них всего 2 находятся недалеко от регионального центра.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю призывает граждан не купаться в несанкционированных местах, так как это опасно для жизни. И даже на официально открытом пляже воздержитесь от употребления алкогольных напитков и внимательно следите за своими детьми.