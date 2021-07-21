«Сбежала с места аварии»: водителю, допустившему ДТП с тремя погибшими в Красноярском крае, грозит до 7 лет колонии

Фото: МВД по Красноярскому краю

Смертельная авария произошла утром 20 июля на трассе Шушенское-Сизая. Как сообщают в пресс-службе Главка, «Лада Гранта» съехала с трассы и вылетела в кювет. Закончилось все трагедией. В аварии погибли три пассажирки - девушки в возрасте 18 лет, 21 года и 23 лет. Также пострадал 22-летний парень.

Фото: МВД по Красноярскому краю

В полиции выяснили, что за рулем находилась 22-летняя девушка. Компания из 5 молодых людей ехала в село Сизая. Водитель же не пострадала и сразу же после ДТП сбежала с места аварийй. Ее уже установили.

- В настоящее время по факту следователями МО МВД России «Шушенский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

В ведомстве добавили, что уже назначено проведение биологической, дактилоскопической, трассологической и судебно-медицинской экспертиз. Если вина девушки будет доказана, ей грозит до 7 лет колонии.