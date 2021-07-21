Последние новости Красноярска на 20 июля 2021: смертельное ДТП на трассе, безлимитные проездные в общественном транспорте и платные парковки Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 20 июля 2021.

Трое погибших и один пострадавший: на юге Красноярского края «Лада» улетела в кювет

В Красноярском крае произошла смертельная авария. Утром 20 июля на 5 километре автодороги Шушенское-Сизая «Лада Гранта» улетела в левый кювет. Автомобиль опрокинулся после съезда с дороги. Как сообщают в ГИБДД, в ДТП погибли 3 человека. (подробнее)

В общественном транспорте Красноярска в августе появятся безлимитные проездные

Министерство транспорта Красноярского края анонсировало появление безлимитных проездных для общественного транспорта столицы региона. Как сообщают в ведомстве, новый формат оплаты транспорта будет запущен в тестовом режиме и станет доступным уже в августе 2021 года. (подробнее)

Возле кинотеатра «Синема Парк» в Красноярске заработала платная парковка

В Красноярске начала работу платная парковка возле кинотеатра «Синема Парк», расположенного на центральной набережной. Новый формат работы запустил «Красгорпарк». Как заявляет ведомство в своем инстаграме, теперь час стоянки стоит 30 рублей, а сутки – 100 рублей. (подробнее)

Еще 21 человек скончался от коронавируса за сутки в Красноярском крае

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвой коронавируса стал еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 4220 красноярцев. (подробнее)

Бурятского дебошира вынесли на руках из поезда в Красноярском крае

В Красноярском крае пришлось снимать с поезда дебошира из Бурятии. Как сообщают в МВД, ради безопасности и спокойствия пассажиров, полицейские вынесли скандалиста из поезда на руках. Просто на ногах он уже не держался. (подробнее)