Бурятского дебошира вынесли на руках из поезда в Красноярском крае

Фото: МВД

В Красноярском крае пришлось снимать с поезда дебошира из Бурятии. Как сообщают в МВД, ради безопасности и спокойствия пассажиров, полицейские вынесли скандалиста из поезда на руках. Просто на ногах он уже не держался.

В дежурную часть на станции «Иланское» обратилась за помощью бригада подъезжающего поезда «Улан-Удэ-Москва». Они не смогли своими силами справится с неадекватным поведением 33-летнего пассажира.

Мужчина из Бурятии во время следования поезда решил употребить алкоголь, а затем, под действием градуса и вовсе начал курить прямо в вагоне поезда. Когда его попросили прекратить, то разразился скандал. К приезду полиции алкоголь сделал свое дело и вот пассажир уже не смог стоять на ногах. Так как перевозчик отказался везти дебошира дальше, то сотрудникам пришлось уводить его из вагона. Точнее уносить.

Для вытрезвления мужчине понадобился целый день. Затем, когда его состояние стало вменяемым, его привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям.