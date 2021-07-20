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Происшествия20 июля 2021 11:31

Бурятского дебошира вынесли на руках из поезда в Красноярском крае

Лишь бы поездка продолжилась спокойно
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярском крае пришлось снимать с поезда дебошира из Бурятии. Как сообщают в МВД, ради безопасности и спокойствия пассажиров, полицейские вынесли скандалиста из поезда на руках. Просто на ногах он уже не держался.

В дежурную часть на станции «Иланское» обратилась за помощью бригада подъезжающего поезда «Улан-Удэ-Москва». Они не смогли своими силами справится с неадекватным поведением 33-летнего пассажира.

Мужчина из Бурятии во время следования поезда решил употребить алкоголь, а затем, под действием градуса и вовсе начал курить прямо в вагоне поезда. Когда его попросили прекратить, то разразился скандал. К приезду полиции алкоголь сделал свое дело и вот пассажир уже не смог стоять на ногах. Так как перевозчик отказался везти дебошира дальше, то сотрудникам пришлось уводить его из вагона. Точнее уносить.

Для вытрезвления мужчине понадобился целый день. Затем, когда его состояние стало вменяемым, его привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям.

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Бурятского пассажира высадили в Красноярском крае Видео: МВД
Бурятского пассажира высадили в Красноярском крае Видео: МВД
В пути следования мужчина употребил спиртные напитки и закурил в вагоне. На замечания гражданин отреагировал агрессивно. Представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшей поездке. Подробнее об этом: https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-krasnoyarskom-krae-transportnye-politseyskie-presekli-khuliganskie-deystviya-v-passazhirskom-poezd/ Официальный сайт МВД МЕДИА: https://mvdmedia.ru/ Telegram: https://t.me/mediamvd ВКонтакте: https://vk.com/ormvd Facebook: https://www.facebook.com/ormvd.rf Twitter: https://twitter.com/ormvdrf Одноклассники: https://ok.ru/ormvd