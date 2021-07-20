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Здоровье20 июля 2021 11:36

Еще 21 человек скончался от коронавируса за сутки в Красноярском крае

Оперштаб опубликовал статистику за 20 июля 2021 года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Еще 21 человек скончался от коронавируса за сутки в Красноярском крае

Еще 21 человек скончался от коронавируса за сутки в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 490 человек. За все время в регионе зафиксировано 85 619 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 210 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 72 947 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвой коронавируса стал еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 4220 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 590 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 969 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 794. Проведено тестов на коронавирус всего 3 136 363, из них за последние сутки 3616, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края