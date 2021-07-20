Еще 21 человек скончался от коронавируса за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 490 человек. За все время в регионе зафиксировано 85 619 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 210 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 72 947 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвой коронавируса стал еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 4220 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 590 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 969 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 794. Проведено тестов на коронавирус всего 3 136 363, из них за последние сутки 3616, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.