Трое погибших и один пострадавший: на юге Красноярского края «Лада» улетела в кювет

Фото: ГИБДД

В Красноярском крае произошла смертельная авария. Утром 20 июля на 5 километре атводороги Шушенское-Сизая «Лада Гранта» улетела в левый кювет. Автомобиль опрокинулся после съезда с дороги. Как сообщают в ГИБДД, в ДТП погибли 3 человека.

На данный момент известно, что за рулем находился 22-летний парень. Он серьезно пострадал и был доставлен в больницу. К несчастью, все три пассажирки погибли на месте, еще до приезда скорой помощи. Их точный возраст пока не установлен, но по предварительным данным девушки все совершеннолетние.

Фото: ГИБДД

Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства данной трагедии. Пока точно не известно, были ли водитель вместе с его пассажирами пристегнут, и что послужило причиной съезда с дороги в кювет. Также непонятно, в каком состоянии находился 22-летний парень, был ли он трезвым или под влиянием алкоголя.

Сейчас на месте работает следственно оперативная группа. Продолжается восстановление картины ДТП.