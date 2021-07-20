В общественном транспорте Красноярска в августе появятся безлимитные проездные

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Министерство транспорта Красноярского края анонсировало появление безлимитных проездных для общественного транспорта столицы региона. Как сообщают в ведомстве, новый формат оплаты транспорта будет запущен в тестовом режиме и станет доступным уже в августе 2021 года.

Действующая транспортная карта выступит в качестве безлимитного проездного. Ездить с её помощью можно будет ровно месяц, предварительно пополнив баланс на 2100 рублей. Сумма поделится на всех перевозчиков, которые обслуживали пассажира.

Правила пользования будут довольно простыми - зачисления до 10-го числа текущего месяца пойдут на текущий месяц, а после 10-го – уже на следующий.

Если пассажир уже пополнил в текущем месяце свою карту, то её продлят на следующий. За раз можно пополнить баланс максимум на два месяца.

Сейчас специалисты разрабатывают необходимое программное обеспечение, чтобы запустить безлимитный проездной в автобусах, троллейбусах, трамваях и, в перспективе, на городской электричке.