Возле кинотеатра «Синема Парк» в Красноярске заработала платная парковка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начала работу платная парковка возле кинотеатра «Синема Парк», расположенного на центральной набережной. Новый формат работы запустил «Красгорпарк». Как заявляет ведомство в своем инстаграме, теперь час стоянки стоит 30 рублей, а сутки – 100

Оплатить парковку можно несколькими доступными способами – через приложение, банковской картой или платежными системами в смартфоне. В «Красгорпарке» рекомендуют при въезде и выезде прикладывать один и тот же источник оплаты, к примеру, смартфон. С приложением или банковской картой та же история.

Первые 7 минут на стоянке не оплачиваются. Этого времени должно хватить для заезда, высадки или посадки пассажиров, а также, чтобы покинуть парковку.

В «Красгорпарке» подчеркивают, что для людей с ограниченными возможностями стоянка остается бесплатной. Но для этого данной категории граждан потребуется заполнить заявление на сайте Красгорпарка в разделе «Стоянки автомобильного транспорта».

Все средства, которые будут получены от пользования красноярцами платной стоянки, пойдут на благоустройство общественных пространств, которые закреплены за Красгорпарком.