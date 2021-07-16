Последние новости Красноярска на 15 июля 2021: новый эпизод в деле о торговле детьми, «заморозка» проекта «В Центре Мира» и второе уголовное дело по поддельным коронавирусным справкам Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 15 июля 2021.

В Красноярске медсестру уличили в подделке документов по делу о торговле детьми

Выявлен еще один факт преступной деятельности и заведено три уголовных дела по статье «подделка официального документа». В роли подозреваемой оказалась 50-летняя медсестра Красноярского центра охраны материнства и детства. (подробнее)

Проект «В центре Мира» в Красноярске возобновлен не будет

Как рассказал Сергей Еремин, вдвойне обидно то, что проект очень полюбился красноярцам и пользовался большим успехом. Но ради безопасности красноярцев, пешеходный проспект Мира пришлось «заморозить». (подробнее)

«Штрафовать не будут»: красноярец в панаме «разрулил» пробку и стал народной звездой

Накануне сложная дорожная обстановка произошла из-за сломанного светофора. На проезжей части вновь образовался затор, и бог знает, чем бы это закончилось, но помощь пришла откуда не ждали… На дорогу вышел молодой человек в футболке и панамке, и начал регулировать движение ЗОНТИКОМ. (подробнее)

«Высокие отношения»: в Красноярске молодой человек разбил стекло машины своей девушкой

Между молодым человеком и девушкой возник конфликт на парковке у многоэтажки. Пара, очевидно, что-то не поделила, и мужчина решил применить силу. Он схватил девушку за горло, оттащил ее за автомобиль и ударил головой о заднее стекло машины. (подробнее)

Красноярские полицейские поймали 16 вахтовиков с поддельными тестами ПЦР

Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе МВД, полицейские выяснили, что подрядчик стройфирмы предоставил заказчику поддельные результаты ПЦР-тестов и справки о наличии и отсутствии противопоказаний для вакцинации. (подробнее)