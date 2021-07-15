Красноярские полицейские поймали 16 вахтовиков с поддельными тестами ПЦР Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе МВД, полицейские выяснили, что подрядчик стройфирмы предоставил заказчику поддельные результаты ПЦР-тестов и справки о наличии и отсутствии противопоказаний для вакцинации.

- По данному факту речь идет о 16 подложных справках, - уточнили в МВД по Красноярскому краю.

Сейчас полиция завела уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Подозреваемому грозит до 1 года лишения свободы.

Напомним, что это уже второе уголовное дело, которое завели в регионе, по факту подделки ковидных справок. Кроме того, «КП-Красноярск» публиковала, что грозит за торговлю и покупку поддельных документов.

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