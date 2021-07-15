Проект «В центре Мира» в Красноярске возобновлен не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска сообщают, что пока проект «В центре Мира» возобновлен не будет. Причина предсказуема – большое число заболеваний коронавирусом.

Как рассказал Сергей Еремин, вдвойне обидно то, что проект очень полюбился красноярцам и пользовался большим успехом. Но ради безопасности красноярцев, пешеходный проспект Мира пришлось «заморозить».

Ранее проект «В центре Мира» был свернут до 17 июля. Горожане надеялись на возобновление, ситуация с ковидом не выправилась.

- В рамках проекта «В центре Мира» на выходные дни несколько кварталов проспекта Мира перекрывали для различных локаций. После резкого роста заболеваний, администрация приостановила реализацию проекта и обещала рассказать о его дальнейшей судьбе 17 июля. И вот сегодня мэр заявил, что проект пока возобновлять рано, - добавили в мэрии Красноярска.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в Красноярске и во всем крае действительно сложная. Каждый день обновляется суточный прирост заболеваемости. Общее число заболевших с начала пандемии уже превысило 82 тысячи человек.