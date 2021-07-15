«Штрафовать не будут»: красноярец в панаме «разрулил» пробку, когда отключился светофор и стал народной звездой Фото: Мария ЛЕНЦ

Интересная ситуация произошла в Красноярске. Улица Шахтеров является одной из главных транспортных артерий города, и нередко дорога на этом участке становится перегруженной, возникают пробки и аварийные ситуации.

Накануне сложная дорожная обстановка произошла из-за сломанного светофора. На проезжей части вновь образовался затор, и бог знает, чем бы это закончилось, но помощь пришла откуда не ждали… На дорогу вышел молодой человек в футболке и панамке, и начал регулировать движение ЗОНТИКОМ.

Казалось бы, дорожная ситуация должна была осложниться до предела, но нет! Парню удалось разгрузить дорогу и пробка быстро исчезла, а сам красноярец стал звездой соцсетей. Сейчас автомобилисты благодарят его за помощь и сватают на работу в ГИБДД:

- В ГАИ точно возьмут работать;

- Красава. Главное чтобы не было проблем. Ты помогаешь ещё и попадаешь в просак;

- Мне он сегодня реально помог проехать. Молодец;

- Будущий сотрудник ДПС;

- Спасибо большое! Я тебя видела! И ты мне помог проехать.

При этом в дорожной полиции нежданную помощь не оценили, но пообещали не штрафовать «народного» регулировщика:

- Безусловно, это нарушение ПДД. Пешеход не должен находиться на проезжей части. Если данный гражданин хотел как-то помочь, он должен был, ему следовало оперативно доложить о сломавшемся светофоре либо в дежурную службу ГИБДД, либо в «005». Его могли бы оштрафовать за нахождение на проезжей части, если бы полиция заметила это на месте. Но, к счастью, все обошлось, и искать пешехода не планируется, - сообщили «Комсомолке» в красноярской ГИБДД.