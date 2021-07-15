«Высокие отношения»: в Красноярске молодой человек разбил стекло машины своей девушкой

Фото: скриншот из видео

Странный инцидент произошел в микрорайоне Солнечный 14 июля вечером. Очевидцы сняли все на видео и выложили в паблик «Наш мкрн. Солнечный. Красноярск».

Между молодым человеком и девушкой возник конфликт на парковке у многоэтажки. Пара, очевидно, что-то не поделила, и мужчина решил применить силу.

Он схватил девушку за горло, оттащил ее за автомобиль и ударил головой о заднее стекло машина. Удар был такой силы, что оно разбилось.

На этом видео прерывается, но как рассказывают очевидцы происшествия, пострадавшую красноярку ничего не смутило. В 3 часа ночи девушка начала ругаться с хозяином разбитого авто и защищать своего обидчика:

- Да она сама потом на всех орала и его защищала. Владельца машины в 3 ночи провоцировала мол «Ну ударь меня!», - рассказывает житель Солнечного.

Сам молодой человек не остался безнаказанным. Очевидец рассказывает, что ночью его избивали трое мужчин:

- А ведь вчера после этого его трое держали, а с верхних этажей орали «Зачем его втроем бьете».

Другие пользователи соцсетей отнеслись к видео с иронией, но осудили действия агрессора:

- Высокие отношения;

- Зоопарк;

- Как с такими упырями живут, а потом все плачевно заканчивается.

«КП-Красноярск» запросила комментарий у полиции.

В МВД «КП-Красноярск» рассказали, что пара, попавшая на видео, сожители. Они поругались после алкогольных возлияний. Владелица пострадавшей иномарки написала заявление:

- Заявление от владелицы машины вчера поступило. Пара установлена, это сожители. Находились в нетрезвом состоянии, возник конфликт. Сейчас проводится проверка.

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