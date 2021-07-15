Главврач краевой клинической больницы Егор Корчагин: в коронавирусных госпиталях царит атмосфера московского метро в час пик

Кислород пациенты получают в круглосуточном режиме, его подача контролируется врачами Фото: ИВАНОВА Диана

Количество зараженных в сутки в Красноярском крае стремительно растет. За сутки зафиксировано уже 468 новых случаев.

Для сравнения, еще 2 недели назад, по данным на 1 июля, заболевших было 268 человек.

«Точка невозврата» в 340 заболевших (пик второй волны – 20 декабря) уже давно пройдена. Сейчас мы подбираемся к максимальным значениям первой волны – 20 мая 2020 года за сутки заболело 504 жителя Красноярского края.

Разбираемся по пунктам, что происходит и о чем просят врачи.

Коронавирус может жить на поверхностях несколько суток, поэтому в городе проводится санобработка Фото: Мария ЛЕНЦ

Не оставляйте в приемном покое пожилых родственников одних

Из-за резкого скачка заболевших в красных зонах сейчас напряженная обстановка. Главный врач красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин обратился к красноярцам с просьбой не оставлять пожилых пациентов одних в приемном отделении. Он сравнил обстановку в «приемнике» с атмосферой московского метро в час пик.

Егор Корчагин, главный врач краевой клинической больницы, врач высшей категории

- Если вы привезли своего родственника, нуждающегося в диагностике или в госпитализации, то дождитесь, пока будет принято окончательное решение. Если вашему родственнику нужна госпитализация, то мы надеемся на вашу помощь в убеждении, что пациенту требуется наблюдение врачей. И здесь нет ни секунды времени, чтобы найти ваш телефон, созвониться и обсудить ваше отношение к этому. Будьте рядом с вашими бабушками, дедушками и пожилыми родителями, чтобы быстро принять правильное решение. Помните, что обязанность заботы о ваших пожилых родственниках, которые могут не совсем адекватно воспринимать происходящее, лежит на вас. Несчастный случай с ними может произойти в любом месте, а не только в больнице. Поэтому дождитесь окончания обследования!

Из-за резкого роста заболевших коонавирусом, в крае вновь закрыты фудкорты – они работают на доставку и вынос Фото: Мария ЛЕНЦ

Видеообращение на странице главврача появилось после громкой истории с погибшим пожилым пациентом ККБ. 3 июля 83-летний красноярец Николай Рубинкович попал в красноярскую краевую клиническую больницу, но надолго там не задержался. Ночью мужчина вышел из здания на Партизана Железняка, 3 и пропал.

Николай Семенович перенес тяжелую болезнь и стал недееспособен. Он вышел за территорию больницы и оказался у обрыва, с которого, потеряв ориентацию, упал и разбился насмерть. Тело обнаружили полицейские, которые теперь проводят проверку.

Внучка пожилого мужчины считает, что в смерти её дедушки виновата халатность врачей, которые не позвонили ей, когда завершились обследования, хотя она оставляла свой номер телефона. Её якобы не пустили проходить вместе с родственником все необходимые осмотры и анализы, поэтому она оставила контакты для связи и уехала из больницы...

Кислородные «войны»

Прирост заболевших коронавирусом отражается не только на работе приемного покоя. Там трудности только начинаются, а своего пика они достигают в пульмонологических отделениях. Уже вторую неделю в Красноярске разгорается скандал вокруг жалоб пациентов, находящихся на кислородном обеспечении в госпиталях.

Больницы не просто обеспечены кислородом в текущем режиме - у медучреждений есть возможность пополнять резервы и создавать аварийные запасы на случай непредвиденных ситуаций Фото: Юлия КОВАЛЬ

Сначала шумиха возникла в Красноярской краевой больнице. Заболевшие начали сообщать о том, что в ККБ нехватка кислорода. Пациенты жаловались, что такой необходимый для дыхания газ просто перестали подавать в палаты на несколько часов.

Но оказалось, что паника была напрасна. Врачи действительно начали контролировать подачу кислорода, но не ограничивали её.

В руководстве больницы пояснили, что пациенты интуитивно пытались увеличить подачу, чтобы им было комфортно. В этой ситуации очень сложно уследить, чтобы кислорода хватило всем. Поэтому персоналу приходится делать ежечасные обходы, чтобы контролировать подачу кислорода каждому пациенту, ориентируясь на его насыщение.

На случай ЧП у каждого медучреждения есть аварийный запас кислорода, хранящийся в баллонах Фото: Юлия КОВАЛЬ

Медперсонал, работающий в пульмонологическом отделении, поделился предположениями, почему такая ситуация могла произойти.

- 6 июля была очень сильная жара, пациентам, которым и так тяжело дышать, в такую погоду становится еще сложнее. Ощущение, когда ты не можешь сделать полноценный вдох, очень сильно давит на психику, и рука сама тянется увеличить подачу кислорода, чтобы облегчить свое состояние. Ну а запасы у нас не резиновые, поэтому строго контролируем кислород в соответствии с потребностями, меньше положенного никто не получает. Так не только в крае, но и по всей стране, - поделился с корреспондентом терапевт Игорь* (имя изменено по просьбе сотрудника).

Спустя 9 дней такая же история повторилась и в красноярской межрайонной БСМП. Один из пациентов пожаловался, что в больнице серьезные перебои с кислородом. А якобы «вместо решения проблемы решили просто прикрутить всем кислород, чтобы снизить расход». Из-за этого у него возникают проблемы с недостатком кислорода в крови и сатурация падает.

Врачи из красной зоны вынуждены ходить в «полном обмундировании» даже в самую сильную жару Фото: Мария ЛЕНЦ

В минздраве эту информацию опровергли. В пресс-службе пояснили: несмотря на большое количество пациентов, нуждающихся в постоянной кислородной терапии, а их больше 400, запас газа у БСМП на 1,5-2 суток, а контракт с поставщиками позволяет обеспечивать не только текущую потребность, но и пополнять резерв. Также на случай ЧП в больнице имеется аварийный запас кислорода в баллонах.

- Кислород не ограничивается, но контролируется. Пациенты частенько пытаются увеличить себе подачу кислорода – такое явление вполне нормально, это просто психологическая зависимость. Если вы подышите несколько минут, делая частые, небольшие вдохи, то вам тоже начнет казаться, что вы задыхаетесь. Для этого врачи успокаивают болеющих, регулярно напоминают им дышать глубоко и спокойно. Избыточное количество кислорода тоже не хорошо, поэтому и нужен контроль, - поясняют в ведомстве.

Сейчас в Красноярском крае производством медицинского кислорода занимается сразу 3 завода – «Красмаш», «Газсервис» и «СТАП». Основной объем для региона производят именно они. Но также в регион налажены поставки из Томска и Новокузнецка.

Масочный режим в Красноярске никто не отменял – средства индивидуальной защиты нужно носить во всех общественных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем недавно к передаче жидкого газа в Красноярский край подключились и военные. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, каждые сутки на военный аэродром Канска поставляется 350 килограммов кислорода, вырабатываемого специальными станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха кислорода медицинского качества.

Больницы не просто обеспечены кислородом в текущем режиме - у медучреждений есть возможность пополнять резервы и создавать аварийные запасы на случай непредвиденных ситуаций.

По прогнозам специалистов, на пике третьей волны в краевых инфекционных госпиталях могут оказаться одновременно 6600 пациентов. Подготовка к такой обстановке началась заблаговременно, организованы все необходимые поставки.

ДОСЛОВНО

«Просто наблюдать за развитием ситуации нельзя»

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил правительству края взять под особый контроль ситуацию с наличием кислорода в инфекционных госпиталях, а также оперативно реагировать на меняющуюся обстановку и контролировать поставки кислорода в соответствии с потребностями больниц.

В Красноярский край регулярно поступают крупные партии вакцин, недостатка в препарате регион не испытывает Фото: Мария ЛЕНЦ

- На сегодняшний день в регионе развернуто почти 7 тысяч коек для ковид-больных. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено более 300 человек, что в полтора раза больше, чем было в пиковый период второй волны.

Ношение масок обязательно не только в магазинах и общественном транспорте, но и во всех развлекательных заведениях, а также парковках, лифтах и остановках Фото: ИВАНОВА Диана

Это очень много. Свыше 2,7 тысячи человек находится на кислородной поддержке, и в случае перебоя поставок при таком количестве пациентов возникнет очень тяжелая ситуация. Поэтому мы должны серьезно отнестись к вопросам обеспечения достаточного количества кислорода. Нам повезло, что в силу исторических причин у нас есть «Красмаш», который производит его в большом объеме. Красноярский край и Хакасия получают кислород в приоритетном порядке, но у нас есть и соседи — Бурятия и Иркутская область. Просто наблюдать за развитием ситуации нельзя, поэтому есть два способа влиять на нее. Первый — лечить тех, кто инфицирован, что и делается. И второй — предупреждать это.

В Красноярске действуют 8 внебольничных пунктов вакцинации, также привиться от ковида можно в поликлинике Фото: Мария ЛЕНЦ

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