Без аквапарков и аттракционов: в Красноярском крае вновь ужесточили антикоронавирусные меры Фото: Мария ЛЕНЦ

По рекомендации регионального Роспотребнадзор в указ о противодействии коронавирусу внесены изменения, сообщает оперштаб. Не прошло и месяца, а антиковидные меры в Красноярском крае вновь ужесточили. Напомним, что 18 июня губернатор региона Александр Усс подписал указ о закрытии детских развлекательных зон и фуд-кортов. Теперь этот список стал еще длиннее.

Всему виной напряженная эпидемиологическая обстановка в регионе. За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 322 человека. Уровень заболеваемости уже «догнал» зимние показатели.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так что же изменилось?

- Возвращается ограничение работы заведений общепита по времени – с 07:00 до 23:00 часов. Эта мера не коснется обслуживания на вынос, доставку, организацию питания для работников, а также деятельности общепита в аэропортах, жд-вокзалах и жд-станциях, а также автовокзалов и автостанций;

- Приостановлена работа аквапарков и аттракционов – как на открытом воздухе, так и в помещениях;

- Театры, кинотеатры, учреждения культуры и искусства, концертные организации должны работать с вместимостью не более 50%;

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Пропускная способность спортзалов, бассейнов, фитнес-центров, а также культурных, спортивных мероприятий и матчей профессиональных спортклубов должна составлять не более 50%;

- Сохраняется запрет на работу танцевальных зон в заведениях общепита, а фуд-корты в ТРЦ продолжат работу в режиме «на вынос»;

- Работодателям рекомендовано оказать содействие медикам в вакцинации сотрудников.

Все ограничения будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в Красноярском крае.

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По итогу заседания оперативного штаба, которое прошло 15 июня, губернатором края было принято решение об усилении контроля над соблюдением мер безопасности в общественных местах. (подробнее)