Пропавший 83-летний красноярец вышел из больницы и разбился насмерть, упав с обрыва

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

История началась в минувшую субботу – 3 июля. 83-летний красноярец Николай Рубинкович попал в Красноярскую краевую клиническую больницу, но надолго там не задержался. Ночью мужчина вышел из здания на Партизана Железняка, 3 и пропал…

Николай Семенович не так давно перенес тяжелую болезнь, после которой стал недееспособен. Он плохо ориентировался на местности и мог уйти куда угодно. За поиски мужчины взялись полицейские и волонтеры. Искали красноярца около суток.

В итоге найти Николая Семеновича удалось лишь мертвым. Как рассказала «КП-Красноярск» руководитель волонтеров Оксана Василишина, мужчина вышел за территорию больницы, и оказался у обрыва, с которого, потеряв ориентацию, упал и разбился насмерть. Тело обнаружили полицейские.

Внучка мужчины рассказала, что он лечился в пульмонологическом отделении, но сопровождать дедушку ей не позволили. Красноярка также недоумевает, как пожилой мужчина мог беспрепятственно выйти за территорию больницы:

- Дедушка недееспособен, но меня не пустили проходить с ним необходимые обследования. По халатности и жестокости врачей, которые не позвонили на мой контактный номер, который я оставляла в случае, если его отправят домой, он вышел из больницы через черный ход, который почему-то был открыт.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.