В Красноярском крае более от коронавируса скончались более 4 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 322 человек. За все время в регионе зафиксировано 79 092 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 105 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 828 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 9 человек. Общей сложности от болезни скончались 4002 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 31 403 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 199 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1406. Проведено тестов на коронавирус всего 2 973 770, из них за последние сутки 7 649, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.