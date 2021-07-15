Еще 468 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Количество заболевших растет в геометрической прогрессии Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 468 человек. За все время в регионе зафиксировано 83 160 случая заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 125 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 71 999 пациентов. Количество выздоровевших пока отстает от количества зараженных.

Число летальных случаев от ковида резко выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 16 человек. Общей сложности от болезни скончались 4136 красноярцев.

- На сегодня 47 900 человек под наблюдением врачей (+4 491 новый за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 399. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 3 082 968 (+13 311 за последние сутки), - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.