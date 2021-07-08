Ковид-пациенты подкручивают себе «кран подачи» кислорода, чтобы легче дышать

В Красноярске резко выросло количество зараженных коронавирусом Фото: ИВАНОВА Диана

Накануне, жители Красноярска, госпитализированные на лечение ковида в краевую больницу, стали жаловаться на недостаток кислорода в медучреждении. Как сообщает «ТВК», 6 июля, по словам родственников пациентов, в пульмонологическом отделении несколько часов ощущались проблемы с кислородом, его просто не подавали в палаты.

В пресс-службе ККБ пояснили корреспонденту «Комсомольской правды», что дефицита в кислороде 6 июля пациенты не испытывали. Всем, кому он был необходим – его получали. Из-за резкого роста зараженных и госпитализированных, а таких ежедневно поступает в ККБ от 80 до 100 человек, подача кислорода контролируется врачами, но не ограничивается.

Фото: Егор КОРЧАГИН, facebook.com

- Пациенты интуитивно пытаются открыть побольше кран, чтобы им было комфортно. В этой ситуации очень сложно уследить, чтобы кислорода хватило всем. Поэтому персоналу приходится делать ежечасные обходы, чтобы контролировать подачу кислорода каждому пациенту ориентируясь на его насыщение, - рассказал главный врач краевой больницы Егор Корчагин.

Руководитель отмечает, что потребление кислорода пациентами резко возросло практически в 10 раз.

Медперсонал, работающий в пульмонологическом отделении, поделился с «Комсомолкой» предположениями, почему такая ситуация могла произойти.

Фото: Егор КОРЧАГИН, facebook.com

- 6 июля была очень сильная жара, пациентам, которым и так тяжело дышать, в такую погоду становится еще сложнее. Ощущение, когда ты не можешь сделать полноценный вдох – очень сильно давит на психику, и рука сама тянется увеличить подачу кислорода, чтобы облегчить свое состояние. Ну а запасы у нас не резиновые, поэтому строго контролируем кислород в соответствии с потребностями, меньше положенного никто не получает. Так не только в крае, но и по всей стране, - поделился с корреспондентом терапевт Игорь* (имя изменено по просьбе сотрудника).

Фото: Егор КОРЧАГИН, facebook.com

Утром 7 июля в ККБ была доставлена очередная порция кислорода, как отмечает главврач больницы, прибыла она вовремя, без задержек.

Теперь ситуация с поставками кислорода и медикаментов для инфекционных госпиталей будет на личном контроле председателя краевого правительства Юрия Лапшина.