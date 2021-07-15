Последние новости Красноярска на 14 июля 2021: уголовное дело на застройщика, арест имущества Быкова и новая партия вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 14 июля 2021.

Еще 180 дольщиков остались без квартир: в отношении красноярского застройщика «Зодчий» заведено второе уголовное дело

По версии следствия, глава группы компаний взял на себя обязательства по строительству еще одного дома в Свердловском районе. Деньги для стройки вносили не только дольщики, часть средств была взята организацией в кредит. (подробнее)

В Красноярске суд арестовал принадлежавший Анатолию Быкову особняк, выставленный две недели назад на продажу за 80 миллионов рублей

Продажа особняка красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в поселке Удачном за 80 миллионов закончилась фееричным провалом. 13 июля загородный дом был арестован Центральным судом вместе с другим имуществом предпринимателя. (подробнее)

В Красноярск прибыла новая партия вакцины от коронавируса

В Красноярске пополнился запас вакцины от коронавируса. Новая партия, 39 900 доз препарата «Спутник V», прибыла в краевую столицу 14 июля. Как сообщает Оперштаб, в ближайшее время вакцина поступит в поликлиники и прививочные пункты. (подробнее)

Отказался от поездки и выжил: в Иланском районе пьяная компания попала в смертельное ДТП

Страшное ДТП произошло в Иланском районе Красноярского края. Водитель не справился с управлением автомобилем «ВАЗ», и влетел на скорости в гараж. Как сообщают в ГИБДД, автолюбитель и один из пассажиров погибли. (подробнее)

М-Мотивация: ради «Ягуара» житель Красноярска оплатил почти 100 дорожных штрафов

Дело в том, что 43-летний неплательщик – владелец дорогущего «Ягуара». Разлучаться со своей машиной он не планировал, поэтому длительное время скрывался от приставов. (подробнее)