Еще 180 дольщиков остались без квартир: в отношении красноярского застройщика «Зодчий» заведено второе уголовное дело

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Руководитель красноярской группы компаний «Зодчий» стал обвиняемым еще в одном уголовном деле. Как сообщают в МВД, новые обстоятельства вскрылись во время расследования первого уголовного дела, заведенного по статье «Злоупотребление полномочиями».

По версии следствия, глава группы компаний взял на себя обязательства по строительству еще одного дома в Свердловском районе. Деньги для стройки вносили не только дольщики, часть средств была взята организацией в кредит.

Пока компания вовремя вносила платежи и не нарушала условия договора – денежные средства поступали на счет. Но как только начались трудности, спонсирование стройки прекратилось. Соответственно остановилось и возведение дома. Строительный организации обанкротились, а покупатели остались без своих квартир.

Всего пострадавшими признали 180 дольщиков, сумма ущерба – 366 миллионов рублей. В отношении руководителя заведено еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

- Руководителю строительных организаций предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что первое уголовное дело было заведено на застройщика за обман более 500 дольщиков на сумму свыше 800 миллионов рублей.

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