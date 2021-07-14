М-Мотивация: ради «Ягуара» житель Красноярска оплатил почти 100 дорожных штрафов

Фото: ГУФССП

Когда должники скрываются и не хотят платить по счетам, то судебные приставы начинают их «мотивировать» на погашение долгов. Например, арестовывать имущество. Как сообщает пресс-служба ГУФССП, в Красноярске ради своего любимого авто, местный житель оплатил около 100 штрафов, а также закрыл долги по госпошлинам и налогам.

Дело в том, что 43-летний неплательщик – владелец дорогущего «Ягуара». Разлучаться со своей машиной он не планировал, поэтому длительное время скрывался от приставов. Мужчина не реагировал на требования судебного пристава-исполнителя, по месту прописки не проживал, а автомобиль тщательно прятал и не выходил на связь. Правда передвигаться по городу на крутой иномарке все равно продолжал.

В один из дней должника удалось вычислить во время рейда приставов совместно с ГИБДД. Машину обнаружили благодаря системе «Безопасный город». Судебный пристав-исполнитель тут же выехал на место и наложил арест на транспортное средство.

Владельца «Ягура» уведомили - машина арестована. Не закроешь долги, то её продадут, а деньги пойдут на погашение. Больше свою любимую иномарку не увидишь, только если мимо проедет.

Страх лишиться обожаемого автомобиля подействовал – мужчина погасил практически все свои задолженности перед государством. Осталось только оплатить около 100 тысяч рублей исполнительского сбора в качестве санкции за то, что все штрафы ПДД, госпошлины и налоги были погашены несвоевременно.