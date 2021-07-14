Отказался от поездки и выжил: в Иланском районе пьяная компания попала в смертельное ДТП

Фото: ЧП Красноярск

Страшное ДТП произошло в Иланском районе Красноярского края. Водитель не справился с управлением автомобилем «ВАЗ», и влетел на скорости в гараж. Как сообщают в ГИБДД, автолюбитель и один из пассажиров погибли

Фото: ЧП Красноярск

Авария произошла днём 12 июля. Как рассказывают очевидцы, хорошенько выпившая компания из трёх человек собралась искупаться в озере, куда было решено добраться на машине. С собой позвали еще одного друга, который в распитии алкоголя не участвовал. Но мужчина, поняв, что его нетрезвые друзья планируют поездку на авто, отказался, мало ли что.

Фото: ЧП Красноярск

Его решение, вероятно, спасло ему жизнь. Поездка оказалась смертельной. Выпивший водитель не смог справиться с управлением, не удержал машину на дороге и врезался в гараж. Автолюбитель погиб на месте, его товарищ – в карете скорой помощи. Еще один пассажир выжил, но серьезно пострадал. Сейчас он находится в больнице.