В Красноярск прибыла новая партия вакцины от коронавируса

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В Красноярске пополнился запас вакцины от коронавируса. Новая партия, 39 900 доз препарата «Спутник V», прибыла в краевую столицу 14 июля. Как сообщает Оперштаб, в ближайшее время вакцина поступит в поликлиники и прививочные пункты.

Ситуация с заболевшими ковидом Красноярском крае довольно напряженная. Количество зараженных в сутки достигло четырех сотен, смертность от коронавируса растет. В регионе ужесточают антиковидные меры и расширяют количество пунктов, где можно сделать прививку вне поликлиники.

Всего в Красноярском крае действуют 130 стационарных прививочных пунктов при поликлиниках и больницах, 28 мобильных и 14 внебольничных прививочных пунктов. По состоянию на 13 июля, привито первым компонентом 486 087 жителей края, полностью вакцинированы двумя компонентами 339 014 человек.

Ознакомиться со списком доступных пунктов вакцинации, их адресами и режимом работы в Красноярске можно по ссылке.