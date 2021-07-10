Последние новости Красноярска на 9 июля 2021: гибель девочки в реке, рост годовой инфляции и коронавирусная статистика Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 9 июля 2021.

«Пытались спасти, но не смогли»: 10-летняя девочка утонула в реке на глазах у родственников в Красноярском крае

Трагедия произошла в поселке Балахта в реке Чулым. 10-летняя девочка пришла искупаться с родными, но утонула. Ее тело сейчас ищут водолазы и волонтеры. Следователи завели уголовное дело. (подробнее)

За год инфляция в Красноярском крае достигла 7%

Резкий рост цен на некоторые товары неприятно удивил красноярцев. Статистики же объяснили это высоким темпом инфляции. Только за год она достигла 7%. Больше всего рост цен задел продовольственные товары. (подробнее)

Еще 392 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае

Каждый день заболеваемость растет угрожающими темпами. Уже – почти 400 человек за сутки, и это без каких-либо массовых вспышек. От коронавируса также стало умирать больше людей. (подробнее)

«Жена бы под руку не лезла, нормально бы доехал»: под Красноярском задержали нетрезвого водителя без прав с тремя детьми в машине

Вопиющий случай произошел недалеко от Красноярска. Полицейские остановили пьяного мужчину, который перевозил жену и троих детей. Более того, водитель оказался лишен водительских прав. Во всем он обвинил жену. (подробнее)

В Красноярском крае 15-летний мальчик погиб, управляя мотовездеходом

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением мотовездеходом и разбился. Сам подросток погиб, пострадал в аварии и его друг – пассажир. Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются дорожные полицейские. (подробнее)