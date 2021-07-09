В Красноярском крае 15-летний мальчик погиб, управляя мотовездеходом

Фото: МВД

В Шарыповском районе погиб 15-летрний подросток, не справившийся с управлением мотовездехода. Как сообщают в МВД, его пассажир, еще один 15-летний мальчик, пострадал и был доставлен в больницу.

Беды ничего не предвещало, подростки просто поехали в магазин. Отец доверил им свой транспорт, но справиться с ним они не смогли. Проезжав по одной из улиц деревни Сартачуль, мальчишки перевернулись на мотовездеходе. К несчастью, для водителя это закончилось гибелью.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекторы призывают родителей подумать, прежде чем разрешать своим детям управлять такими транспортными средствами, как мотоциклы, мопеды и другие, без соответствующего опыта и навыка управления.