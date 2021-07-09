«Пытались спасти, но не смогли»: 10-летняя девочка утонула в реке на глазах у родственников в Красноярском крае

Фото: МЧС РФ

Трагедия произошла в поселке Балахта 6 июля. Как рассказала «КП-Красноярск» руководитель волонтеров Ольга Василишина, 10-летняя девочка вместе с родственниками отправилась купаться на речку Чулым:

- Внезапно девочка начала тонуть. Это заметили отдыхающие и родственники. Они попытались спасти ребенка, но она быстро скрылась под водой, - поясняет волонтер.

Школьницу пытались искать еще некоторое время в надежде найти живой, но все указывает на то, что девочка утонула. Сейчас ее тело ищут спасатели, дно реки обследуют водолазы, прибрежные зоны осматривают поисковые группы и местные жители.

Это уже третий трагический случай на воде с участием детей за неполный месяц. В конце июня в Абане утонул 7-летний мальчик. Недавно в Шушенском в водоеме погиб 11-летний школьник, а на юге Красноярского края – в Курагинском районе в реке Туба ищут тело 7-летнего ребенка.

Спасатели призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и не допускать, чтобы они отправлялись к воде без присмотра. Летом, а особенно, в жаркую погоду на водоемах много людей и пропажу ребенка можно просто не заметить. О том, как определить тонет человек или нет, мы писали здесь.

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