«Жена бы под руку не лезла, нормально бы доехал»: под Красноярском задержали нетрезвого водителя без прав с тремя детьми в машине

Скриншот из видео МВД

В Сухобузимском районе ДПС остановили пьяного мужчину с семьёй в салоне.

30-летний мужчина ехал по улице Советской в селе Подсопки, но не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП никто не пострадал.

Помимо водителя в салоне находились супруга с признаками алкогольного опьянения и трое детей возрастом 3,4 и 7 лет. Маленькие пассажиры перевозились без специальных детских кресел и ремней безопасности.

Результат проверки алкотестером на состояние опьянения показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,56 мг/л. Сам житель Красноярска заявляет, что выпил мало: «Всего лишь 0,5 пива», а виновной в ДТП считает свою супругу: «Жена бы под руку не лезла, нормально бы доехал».

МВД по Красноярскому краю отмечает, что водитель будет наказан за нарушение требований к перевозке детей, отсутствие при себе документов на транспортное средство, отсутствие страхового полиса, управление транспортом с технической неисправностью, нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке и управление автомобилем в состоянии опьянения.

За все эти правонарушения водителю придётся выплатить штраф более 33 тысяч рублей. На мать собран административный материал по делу «за ненадлежащее исполнение обязанностей». Сейчас детей поместили в реабилитационный центр. Семье грозит постановка на учет для проведения профилактической работы.