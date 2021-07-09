За год инфляция в Красноярском крае достигла 7% Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата отследили, как изменилась стоимость различных товаров и услуг на потребительском рынке. Они «обошли» более трёх с половиной тысяч торговых точек в регионах Енисейской Сибири.

С начала 2021 года инфляция в Красноярском крае превысила 4,2%, а за июнь 0,5%. Больше всего подорожали продукты - на 5%, непродовольственные товары на 4,6%, а на услуги на 2,2%.

По сравнению с маем цены по краю поднялись на 0,5%. Стоимость на продукты за прошлый месяц возросла на 0,3%, на непродовольственные товары на 0,8% , на услуги на 0,4%.

График: Красноярскстат

Более чем на 20% подорожали следующие продукты:

- свёкла в 2,4 раза

- картофель – на 95,9%

- морковь – на 80,9%

- капуста белокочанная – на 53,9.

Также значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, икра лососевых рыб, огурцы и помидоры, майонез, рыба, сухофрукты, печень.

Из непродовольственных товаров стали дороже следующие позиции:

- металлочерепица - на 72,8%

- плиты - на 62,8%

- кольцо обручальное золотое – на 43,7%

- шприцы одноразовые – на 27%.

Также по этой категории цены возросли на плиты, доски, еврошифер, топливо, детские подгузники, термометры, столы, шкафы и диван-кровати.

В группе услуг стоимость увеличилась:

- на пребывание в доме отдыха – на 30,6%

- поездку на отдых в Турцию – на 21,1%.

Однако можно наблюдать и снижение цен на несколько товаров. Цена на яблоки уменьшилась на 19,1%, на чеснок – на 11,7% и пшено – на 10,5%.

Красстат отмечает, что в июне 2021 года по отношению к июню 2020 года индекс потребительских цен составил 107 процентов.