Еще 385 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 392 человек. За все время в регионе зафиксировано 80 578 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 113 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 71 278 пациентов.

Число летальных случаев от ковида резко выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 16 человек. Общей сложности от болезни скончались 4050 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 655 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 897 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1909. Проведено тестов на коронавирус всего 3 016 987, из них за последние сутки 13 859, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.