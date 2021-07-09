Последние новости Красноярска на 8 июля 2021: поиски пропавшего мальчика, ликвидация последствий ливня и сгоревший от удара молнии дом Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувши суток. Публикуем последние новости Красноярска на 8 июля 2021.

В Курагинском районе нашли тело дяди пропавшего после купания 7-летнего мальчика

В Курагинском районе Красноярского края найдено тело дяди пропавшего накануне 7-летнего мальчика. Оказалось, что и парень, и ребенок (предположительно) утонули в реке недалеко от поселка Пойлово. Следователи расследуют дело. (подробнее)

В Красноярске продолжают ликвидировать последствия сильного ливня

Администрация Красноярска продолжает бороться с последствиями вчерашнего ливня. Как сообщают в мэрии, в первую очередь для коммунальные службы занялись откачкой воды, то есть обеспечением транспортной доступностью, чтобы все дороги были проездными. (подробнее)

От удара молнии загорелся жилой дом под Красноярском

О пожаре стало известно около 15 часов дня. Специалисты немедленно отправились на тушение. По прибытию стало понятно, что огонь практически уничтожил кровлю дома. (подробнее)

«Скажите любимым, как вы счастливы, что они рядом»: мэр Красноярска показал свои свадебные фото, попавшие на обложку газеты

Сергей Еремин в День семьи, любви и верности поделился с красноярцами эксклюзивом из собственного фотоальбома. В 1999 глава города женился на своей избраннице и попал на обложку газеты. И спустя 22 года, градоначальник показал вырезки из газет и поздравил земляков с праздником. (подробнее)

Вспышкой коронавируса в детском лагере Красноярского края заинтересовался Следственный комитет

Вспышка заболевания ковидом зафиксирована во второй смены лагеря. При обследовании выяснилось, что вирусная инфекция поразила 20 детей и 2 вожатых. О случившемся сразу же доложили родителям. Сейчас этим инцидентов занимаются следователи. (подробнее)