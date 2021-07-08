Вспышкой коронавируса в детском лагере Красноярского края заинтересовался Следственный комитет

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В Красноярском крае зафиксирована пока самая большая вспышка коронавируса в детских лагерях за это лето. На этот раз в ДОЛ «Зеленые горки», расположенном в Манском районе, заболели 20 детей и двое вожатых. Этим фактом заинтересовался Следком. Как сообщают в ведомстве, организована доследственная проверка.

Вспышка заболевания ковидом зафиксирована во второй смены лагеря. При обследовании выяснилось, что вирусная инфекция поразила 20 детей и 2 вожатых. О случившемся сразу же доложили родителям. На сегодняшний день 18 из 20 детей забрали родители на лечение в домашних условиях. Два ребенка остаются в изоляторе, но и их вскоре заберут домой.

В оперштабе сообщили, что сейчас в «Зеленых горках» находятся 75 детей и 42 сотрудника. Лагерь продолжает работать с соблюдением всех эпидемиологических мер и требований. У всех оставшихся детей и сотрудников признаков ОРВИ не обнаружено, медики ежедневно осматривают детей и взрослых, измеряют температуру. Также усилены меры эпидемиологической безопасности.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в детском учреждении. В ходе проверки на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, что это не первые случаи заражения детей ковидом в организациях летнего отдыха. В конце июня были зафиксированы заболевания в двух лагерях Железногорска – «Горный» и «Орбита». А в Туве возбуждено уголовное дело по факту заражения 68 отдыхающих в организации летнего отдыха для детей.

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с 10 по 22 июня здесь находились 162 ребенка и 33 работника. 22 июня к врачу-педиатру детского лагеря обратился ребенок с жалобами на сыпь. Но предварительный диагноз «дерматит» не подтвердился, оказалось, по результатам медицинского исследования, выявлена инфекция COVID. (Подробнее)

В двух детских лагерях Красноярского края найден коронавирус

Коронавирус добрался до детских лагерей Красноярского края. Так, в двух летних организациях Железногорска «Орбита» и «Горный» было зафиксировано два случая заражения ковидом. (подробнее)