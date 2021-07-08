В Курагинском районе нашли тело дяди пропавшего после купания 7-летнего мальчика

Та самая река Фото: Следком

В Курагинском районе Красноярского края найдено тело дяди пропавшего накануне 7-летнего мальчика. Оказалось, что и парень, и ребенок (предположительно) утонули в реке недалеко от поселка Пойлово. Глава группы «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина рассказала, что тело найдено было около 4 утра.

- Сегодня в 4 утра мы приступили к поискам с помощью подводной камеры и на глубине 5 метров обнаружили утонувшего дядю, сейчас ждём водолазов. Также работает группа с квадрокоптером, обследуем протоки и место где предположительно утонул ребёнок, - рассказывает о ходе поисков руководитель группы.

Напомним, что в полицию обратилась 33-летняя жительница села Пойлово, что в Курагинском районе. Она рассказала, что ее 7-летний сын ушел на речку Туба и не вернулся. Сразу же был объявлен сбор МВД, были созданы опергруппы. Мальчика начали искать более 30 сотрудников полиции, спасатели и волонтеры.

В Следкоме восстановили примерную картину трагедии. Мальчишка, вместе со своими братом и дядей, ушел купаться на протоку Сиговая реки Туба. Позже к детям присоединились их сверстники и взрослые. Один из мужчин перенес ребенка вброд с берега на островок, где вся компания отдыхавших продолжила купание. Через какое-то время родственники мальчика заметили его отсутствие. 23-летний дядя ребенка отправился на его поиски и также бесследно исчез.

По факту пропажи ребенка было заведено уголовное дело. Обстоятельства, при которых мальчик предположительно утонул, пока неизвестны. Поиски и расследование продолжаются.

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В полицию обратилась 33-летняя жительница села Пойлово, что в Курагинском районе. Она рассказала, что ее 7-летний сын ушел на речку Туба и не вернулся. Сразу же был объявлен сбор МВД, были созданы опергруппы. Мальчика ищут более 30 сотрудников полиции, спасатели и волонтеры. (Подробнее)