В Красноярске продолжают ликвидировать последствия сильного ливня

Фото: Администрация

Администрация Красноярска продолжает бороться с последствиями вчерашнего ливня. Как сообщают в мэрии, в первую очередь для коммунальные службы занялись откачкой воды, то есть обеспечением транспортной доступностью, чтобы все дороги были проездными. Так, например, МП «САТП» вывело в линию 13 единиц откачивающей техники: водо- и илососы, мотопомпы.

С началом дождя на «места традиционного подтопления», где сильнее и быстрее всего скапливается вода, выехала спецтехника. Всего за минувшие сутки на откачку воды на проезжей части, во дворах и проездах поступило 10 заявок.

Откачку вели на ул. Цементников, Грунтовой, Калинина, Брянской и 2-ой Брянской, Маерчака, Железнодорожников, Алексеева, 78 Добровольческой бригады, Партизана Железняка, Вокзальной, Бограда, Киренского, на пер. Медицинском и др.

С начала ливня и до настоящего момента техника «САТП» с дорог города откачала 3680 кубометров воды.

Также коммунальщики устранили грунтовые наносы. Этим занялись сразу, как только закончился дождь. В настоящее время работы по откачке и удалению грунта с дорог продолжаются.