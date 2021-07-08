«Скажите любимым, как вы счастливы, что они рядом»: мэр Красноярска показал свои свадебные фото, попавшие на обложку газеты

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

Порой жизнь готовит для нас невероятные сюрпризы, а самые простые вещи и поступки, оставляют о себе память на долгие годы. Так случилось и с мэром Красноярска Сергеем Ереминым.

В День семьи, любви и верности глава города поделился с красноярцами эксклюзивом из семейного архива.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

В январе далекого 1999 года сложилась пара двух молодых людей. Скромного аспиранта технического университета Сергея Еремина и ассистента кафедры иностранных языков педуниверситета Екатерины Ивченко. Юные красноярцы, только вступающие во взрослую жизнь, подали заявление на регистрацию брака в ЗАГС именно в тот момент, когда Дворец бракосочетания готовился к своему 25-летнему юбилею:

- Тогда нам предложили стать парой, которая войдет в историю этого юбилея. Молодые, невероятно счастливые и любящие - мы, конечно, не отказались, и в свой свадебный день с удовольствием позировали фотографу газеты, - вспоминает Сергей Еремин.

С тех пор прошло уже 22 года. В семье появились дети, а Сергей Еремин прошел путь от молодого ученого до мэра родного Красноярска, но если внешне изменилось многое, то внутренне, признается глава города, он ощущает себя тем же жизнелюбивым юношей,:

- Годы летят, смотрю на эту пожелтевшую газетную полосу и ловлю себя на ощущении, что ничего не изменилось. Мы всё такие же.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

Сергей Еремин также пообещал, что через 3 года, когда Дворец бракосочетаний будет праздновать полувековой юбилей, он с супругой вернется в «дом влюбленных сердец» и передаст напутствия новым молодоженам:

- Уверен, они будут самыми простыми, но самыми "работящими" в семейной жизни - уважать и беречь друг друга, ценить, поддерживать, быть крепкой опорой.

В конце своего рассказа, мэр Красноярска поздравил всех земляков с Днем семьи, любви и верности, и отдельно обратился к мужчинам:

- Сегодня у меня будет ещё одно отдельное пожелание к мужикам - подойдите к своим любимым, обнимите их и скажите, как вы счастливы, что они с вами рядом! Я уже.

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